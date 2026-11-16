Естонія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією

Естонія з 1 грудня закриє всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Рішення ухвалили на тлі інциденту зі спробою диверсії на естонському оборонному підприємстві Threod Systems.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в соцмережі X.

За словами глави МЗС, він уже поінформував про рішення колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

"Росія повинна зрозуміти, що ворожі дії проти Естонії тягнуть за собою наслідки. Спроби залякати, дестабілізувати чи підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді. Закриття пунктів пропуску на кордоні зменшить можливості Росії проводити ворожу діяльність в Естонії та посилить наші зусилля щодо запобігання обходу санкцій", — заявив міністр.