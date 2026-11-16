Reuters: Сі Цзіньпін має побоювання щодо обговорення тем стосовно ядерної зброї

Державні лідери Сполучених Штатів, Китаю та Росії зустрінуться у тристоронньому форматі в Шенчжені наступного тижня, проте ані порядок денний, ані переговорний процес досі не визначений, адже Сі Цзіньпін має побоювання щодо обговорення тем стосовно ядерної зброї. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що КНР має найменший ядерний потенціал серед трьох наддержав. Тому захід, на якому так чи інакше підійматиметься тема озброєння, виглядає для Пекіну досить ризикованим.

"Думаю, справедливо сказати, що китайці не хочуть вести переговори щодо контролю над озброєннями зі Сполученими Штатами. І точно вони не хочуть цього робити зі Сполученими Штатами та Росією, тому що це передбачає, що вони приймають тезу про те, що тепер Китай є великою ядерною державою, на яку повинні поширюватися аналогічні обмеження", – розмірковує колишній високопосадовець адміністрації Байдена зі Східної Азії Едґард Каган.

Reuters наводить слова високопосадовця з адміністрації Трампа: "Ми не очікуємо досягнення будь-якої угоди" з ядерних питань. Водночас він же додав, що "настав час Китаю активізуватися" і обговорити цю тему.