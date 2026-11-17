У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16026, який може послабити інструменти боротьби з корупцією. Зокрема, він може змінити порядок роботи прокурорів у справах про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів. На думку фахівців, такі зміни можуть ускладнити збір доказів. Що про це відомо?

Цю тему в етері Громадського радіо обговорили зі старшим юридичним радником Transparency International Ukraine Павлом Демчуком.

Насамперед він пояснив: цивільна конфіскація — це інструмент, коли за позовом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Вищий антикорупційний суд може визнавати необґрунтованими активи посадовців за умови, що ці активи не відповідають їхнім законним статкам.

«Для того, щоб ефективно реалізовувати ці повноваження, прокурори САП наділені певними інструментами. Наприклад, вони можуть звертатися з запитами до різних органів, отримувати інформацію з різних реєстрів. І ця інформація може слугувати доказом у суді для доведення їхньої позиції та подальшого визнання активів необґрунтованими або відмови у такому визнанні. Цей інструмент називається цивільна конфіскація», — пояснив Павло Демчук.

Щодо самого законопроєкту №16026, то його в парламенті зареєстрував уряд на виконання рішення Конституційного суду. Стосується він загалом іншої теми — представництва прокурором інтересів держави в суді.

«Рішенням Конституційного суду відповідну норму чинного закону «Про прокуратуру» було визнано неконституційним, оскільки вона розмита й дозволяла надто широке трактування повноважень прокурора представляти державу в суді. А це не відповідає європейським стандартам, коли йдеться про звуження функцій прокуратури виключно до публічного обвинувачення та процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Такий підхід закладений і в Конституції України. Закон «Про прокуратуру» також починає сповідувати цей підхід. І власне цей законопроєкт спрямований на звуження підстав представництва інтересів держави в суді. Але у процесі його розробки ми побачили норми, які можуть звузити повноваження САП збирати докази. Наразі законопроєкт пропонує внести зміни до статей, які відповідають за збір доказів у суді», — сказав старший юридичний радник TI Ukraine.

Він наголошує: спроби змінити підстави для подання прокурорами позовів в інтересах держави не повинні впливати на чинний інструментарій прокурорів САП для роботи зі справами про необґрунтовані активи.

На сьогодні позови про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави подають прокурори САП, а у визначених законом випадках – прокурори Офісу Генерального прокурора. Для таких позовів прокурору потрібно ще до суду зібрати дані про доходи особи та вартість її майна.

Частина восьма статті 23 Закону «Про прокуратуру» надає прокурору прямий доступ до інформаційних систем, реєстрів і банків даних державних органів та органів місцевого самоврядування. Натомість законопроєкт замінює його на «спеціальний доступ». Згідно з Законом «Про публічні електронні реєстри», цей термін стосується лише публічних реєстрів, тож держателі інших баз даних зможуть вважати, що норма на них не поширюється.

Проблеми зі збором окремих даних для прокурорів САП вже існують на практиці. Тіньовий звіт 2026 року описує відмови окремих органів надавати прокурорам дані про пенсії, доходи та соціальні виплати через те, що у прокурорів немає права отримувати інформацію з обмеженим доступом за запитом.

Законопроєкт також змінює мету доступу: замість «виявлення» необґрунтованих активів тепер ідеться про «підтвердження їх наявності». Це не узгоджується з частиною п’ятою статті 290 ЦПК України, яка прямо покладає на САП завдання виявляти такі активи.

З огляду на це ми пропонуємо:

зберегти безпосередній доступ прокурора до реєстрів і баз даних державних органів для підтвердження наявності необґрунтованих активів і збору доказів;

закріпити право безоплатно отримувати за вмотивованим письмовим запитом копії документів та інформацію, зокрема з обмеженим доступом, потрібні для встановлення законних доходів, вартості активів та обставин їх набуття;

визначити, що саме прокурор вказує в запиті (особу, перелік відомостей, період) і як обґрунтовує потребу в них.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити урядовий законопроєкт №16026 за основу та в цілому. Павло Демчук наголошує: Transparency International Ukraine пропонує, ухвалити його в першому читанні, а потім оперативно доопрацювати.

Однак у депутатів залишилося дуже мало часу: річ у тім, що з наступного року прокуратура взагалі втратить можливості подавати будь-які позови. Якщо змін до закону «Про прокуратуру» не внесуть до нового року, то це стане проблемою для функцій представництва.

«Ця проблема має бути вирішена. Бо якщо це призведе до звуження повноважень прокурорів САП, то трек цивільної конфіскації може сповільнитися. А це один з тих критеріїв, які оцінюють, у тому числі, європейські партнери», — сказав Павло Демчук.