Війна закінчиться після настання періоду вкрай важких випробувань в нашій державі.

Як пише Gazeta.ua, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр у справах ветеранів Віталій Кім.

У керівника відомства запитали, коли закінчиться війна в Україні, на що він відповів, що це станеться після того, як буде "дуже-дуже-дуже важко". Відповідаючи на наступне запитання: "А нам зараз не важко?", Кім підкреслив, що нинішня ситуація в тилу не є настільки важкою, як у прифронтових містах.

"Порівняно з чим? З Миколаєвом - ні. З Херсоном, Харковом - ні. Зовсім ні", - відповів міністр.

Кім наголосив, що Росія прагне завершити війну на власних умовах, які є неприйнятними для України, тому переговорний процес супроводжуватиметься подальшим взаємним нарощуванням проблем.

"Росія зараз бачить, що в майбутньому їй загрожує економічна криза, і вже почала щось робити. Але до того, щоб вона погодилася на завершення війни, ще далеко. Тому переговорний процес буде йти паралельно з нарощуванням проблем одна одній", - зазначив глава Міністерства ветеранів.