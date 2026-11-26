Польща могла б розглянути можливість збиття російських ракет й дронів над територією України, якщо вони летять у напрямку польського повітряного простору, однак для цього необхідно врегулювати правові питання та налагодити координацію з українською стороною.

Про це в коментарі Укрінформу зазначив колишній міністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич.

За його словами, чинні правила застосування польських збройних сил у мирний час не передбачають таких дій за межами території країни. Тому для їх здійснення довелося би змінити законодавство, у тому числі, правила застосування військових сил і закон про охорону державного кордону. Онишкевич зазначив, що для перехоплення повітряних цілей Польща використовує, зокрема, бойову авіацію. Однак її залучення над територією України означало би входження збройних сил країни НАТО в український повітряний простір, що створює додаткові політичні та військові складнощі.

«Однак гадаю, що й без входу авіації в український повітряний простір можна було б розглядати можливість ураження цілей, які летять на Польщу з українського боку, нашими засобами, зокрема різними ракетами. Це, ймовірно, вимагало б правових підстав і наявності відповідних засобів ураження, здатних на значній відстані перехоплювати повітряні цілі над територією України. Це також потребувало б якоїсь формальної домовленості з Україною, яку, сподіваюся, можна було б узгодити. Це - питання, яке потрібно почати обговорювати»,- підкреслив експерт.

На думку Онишкевича, простішим варіантом є передача Україні союзниками додаткових зенітних ракет і засобів протиповітряної оборони, щоб українські військові самостійно перехоплювали об’єкти, які летять у напрямку Польщі. Водночас він зауважив, що таке рішення потребуватиме політичної волі союзників, які мають передати Україні частину власних оборонних ресурсів, певною мірою послаблюючи власні оборонні спроможності.

«Думаю, це просто слід зробити. Але чи вдасться це політично, зважаючи на побоювання багатьох країн, - це відкрите питання»,- зауважив Онишкевич.

Коментуючи порушення польського повітряного простору трьома російськими ракетами Х-101 20 листопада, у день показу навчань Коаліції охочих у Новій Дембі (південний схід РП), Онишкевич зазначив, що цей інцидент міг бути свідомим кроком Росії. Водночас він вважає, що головною метою Росії було залякування не польської армії чи уряду, а польського суспільства.

«Головна російська мета — налякати не наших військових чи польський уряд. Вони не дадуть себе залякати такими демонстраціями. Радше йдеться про залякування польського суспільства, яке, як сподіваються росіяни, зрештою почне вимагати припинити допомагати Україні й тим самим перестати наражати країну на різні загрози, зокрема й падіння ракет, як сталося нещодавно. Тож головною ціллю було саме польське суспільство, а не польське військо чи польський уряд»,- підкреслив ексміністр оборони РП.

Онишкевич наголосив на необхідності продовжувати військову підтримку України, зокрема домагатися від США стабільних поставок озброєння. На його думку, Україні потрібні засоби не лише для оборони, а й для ураження важливих російських військових та інфраструктурних об’єктів, щоб продемонструвати Кремлю, що він не зможе виграти війну.

Ексміністр також звернув увагу на потребу поглиблення польсько-української співпраці у сфері спільного проєктування та виробництва засобів ураження й систем протидії безпілотникам. Він підкреслив, що Україна має унікальний досвід боротьби з дронами, значну частину якого Польща могла б адаптувати до власних потреб.