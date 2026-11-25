У Німеччині 53% опитаних виступають за повне припинення постачання зброї Україні. Продовження військової допомоги підтримують лише 46%.

Про це йдеться у результатах щорічного дослідження The Berlin Pulse, проведеного соціологічним інститутом Forsa на замовлення Фонду Кербера (Körber-Stiftung), повідомляє DW.

Як показує опитування, за рік частка прихильників військової допомоги Україні скоротилася з 59% до 46%. Натомість частка противників такої підтримки зросла з торішніх 39% до 53%.

Найменше військову допомогу Україні схвалюють у східних землях Німеччини, де її підтримує 31% опитаних. На заході країни цей показник вищий і становить 48%, однак більшості серед респондентів там також немає.

Серед виборців парламентських партій підтримка передачі озброєнь залишається високою. Військову допомогу Україні схвалюють 73% прихильників "Зелених", 67% - блоку ХДС/ХСС, 64% - СДПН та 61% - "Лівої партії". Водночас серед виборців ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") за неї виступають лише 11%, а 88% категорично проти.

Менеджер міжнародних програм Фонду Кербера Джонатан Лерер, який представляв дослідження, пов'язав такий опір із політичною кампанією ультраправих, зокрема партії "Альтернатива для Німеччини".