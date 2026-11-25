У Німеччині 53% опитаних виступають за повне припинення постачання зброї Україні. Продовження військової допомоги підтримують лише 46%.
Про це йдеться у результатах щорічного дослідження The Berlin Pulse, проведеного соціологічним інститутом Forsa на замовлення Фонду Кербера (Körber-Stiftung), повідомляє DW.
Як показує опитування, за рік частка прихильників військової допомоги Україні скоротилася з 59% до 46%. Натомість частка противників такої підтримки зросла з торішніх 39% до 53%.
Найменше військову допомогу Україні схвалюють у східних землях Німеччини, де її підтримує 31% опитаних. На заході країни цей показник вищий і становить 48%, однак більшості серед респондентів там також немає.
Серед виборців парламентських партій підтримка передачі озброєнь залишається високою. Військову допомогу Україні схвалюють 73% прихильників "Зелених", 67% - блоку ХДС/ХСС, 64% - СДПН та 61% - "Лівої партії". Водночас серед виборців ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") за неї виступають лише 11%, а 88% категорично проти.
Менеджер міжнародних програм Фонду Кербера Джонатан Лерер, який представляв дослідження, пов'язав такий опір із політичною кампанією ультраправих, зокрема партії "Альтернатива для Німеччини".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023