Кабінет Міністрів скасував прив'язку бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) до фіксованої чисельності військовозобов'язаних. Відтепер квота на бронювання розраховуватиметься від фактичної кількості працівників.
Про це повідомила Українська рада зброярів.
Раніше оборонні підприємства могли бронювати до 95% військовозобов'язаних працівників, однак їхню кількість визначали на основі чисельності, зафіксованої у рішенні Міністерства оборони про визнання підприємства критично важливим.
Таким чином, навіть у разі розширення виробництва та збільшення штату підприємства не могли автоматично збільшувати кількість заброньованих працівників.
Відтепер квота у 95% розраховуватиметься від фактичної кількості військовозобов'язаних працівників підприємства. Це дозволить оборонним виробникам розширювати штат і нарощувати виробництво без додаткових бюрократичних обмежень.
В Українській раді зброярів зазначили, що скасування цієї норми було однією з їхніх ключових вимог у діалозі з державними органами.
Наступним пріоритетом Ради є скорочення строків розгляду звернень Координаційним центром. Наразі пришвидшена процедура розгляду протягом семи робочих днів передбачена лише для окремих невідкладних звернень.
Українська рада зброярів наполягає, щоб такий термін поширювався на всі питання, які стосуються оборонно-промислового комплексу.
«В умовах повномасштабної війни оборонні виробники не повинні додатково доводити терміновість своїх потреб. Продовжуємо працювати над тим, щоб правила бронювання відповідали реальним потребам українського ОПК», – наголосили в Раді.
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