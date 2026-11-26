Президент США Дональд Трамп у середу, 25 листопада, знову розпалив світову торговельну напруженість, запропонувавши нові митні тарифи для основних торговельних держав, включаючи Китай, не злякавшись у своїх протекціоністських зусиллях поразок своєї Республіканської партії на проміжних виборах у США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Адміністрація Трампа запропонувала запровадити мита для 14 торговельних партнерів для боротьби з тим, що вона називає структурними надлишковими промисловими потужностями. Найвища ставка у 20% торкнеться Китаю, який Вашингтон звинувачує у заповненні світових ринків дешевим експортом усього, від сталі до електромобілів та сонячної продукції.

"Ми знаємо, що їм не подобаються ці дії, але ми прагнемо стабільності з китайцями. Китай прагне стабільності з нами", – сказав високопосадовець США, додавши, що зустріч Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном минулого тижня була "дійсно чудовою".

Раніше Пекін повторив свою незгоду з "торговельними війнами" та відкинув поняття надлишкових потужностей, але не погрожував заходами у відповідь.

"Так зване "надлишкове" – це хибне питання, і Китай виступає проти його використання як приводу для політичних маніпуляцій", – сказав речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь, закликаючи дві провідні економіки світу підтримувати стабільні відносини.

Високопоставлений чиновник США заявив, що адміністрація також запропонувала запропонувати митні тарифи для Бангладеш, Камбоджі, Європейського Союзу, Індії, Індонезії, Японії, Південної Кореї, Малайзії, Сінгапуру, Швейцарії, Тайваню, Таїланду та В'єтнаму. Наразі Мексика та Норвегія виключені з нових мит.

Нові мита враховуватимуть будь-які торговельні угоди, узгоджені з адміністрацією Трампа, і не будуть додаватися до деяких попередніх раундів введення мит, що свідчить про те, що багато країн можуть не побачити значного збільшення торговельних витрат з США, пише видання.

Попри це, перспектива нових торговельних тягарів вплинула на фондові ринки в середу, на тлі того, як зростання технологічних компаній продовжувало вичерпуватися. Індекс MSCI щодо акцій по всьому світу впав на 0,5%.

"Це ще одне нагадування про те, що хоча юридичне обґрунтування тарифів постійно змінюється, протекціонізм США стає дедалі важче подолати", – пишуть аналітики ING.

Тарифи Трампа сприяли зростанню цін на споживчі товари у Сполучених Штатах, а опитування громадської думки Reuters/Ipsos після поразки його Республіканської партії на проміжних виборах у листопаді показало, що 62% респондентів підтримають зусилля щодо їх скасування.

Але Трамп давно повідомив про план відновлення мит, які Верховний суд США скасував у лютому. Останні з'явилися після восьмимісячного розслідування недобросовісної торговельної практики за розділом 301 американського профільного закону.

Американський чиновник також заявив, що нові мита не перевищуватимуть тарифних лімітів у будь-яких торговельних угодах з адміністрацією Трампа, включаючи 20% обмеження для Китаю протягом другого терміну Трампа згідно з річним перемир'ям з Пекіном, яке має закінчитися 10 січня.

За словами чиновника, тарифи також не застосовуватимуться до китайського імпорту на суму близько 30 мільярдів доларів, який США розглядають для зниження тарифів у межах двостороннього процесу.

Однак вони додадуть до тарифів щодо Китаю, запроваджених протягом першого терміну Трампа, які становили приблизно 25%.

Запропоновані мита також не будуть додаватися до тарифів у 10% або 12,5%, які адміністрація запровадила в липні проти ширшої групи з 60 торговельних партнерів через звинувачення у недбалому застосуванні законів проти примусової праці. Конкретні ставки будуть опубліковані в оголошенні Федерального реєстру США в середу.

За словами чиновника, тарифні ставки також будуть відповідати торговельним угодам, підписаним іншими партнерами, включаючи обмеження у 15%, узгоджене ЄС, Японією, Південною Кореєю та Тайванем, а також обмеження у 19%, узгоджене Малайзією.

Запропоновані мита будуть опубліковані та обговорені протягом періоду публічного повідомлення та обговорення, а слухання будуть заплановані до їх набрання чинності. Чиновник сказав, що це може перенести впровадження на січень.