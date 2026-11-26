Власники квартир загальною площею понад 300 кв. метрів та будинків площею понад 500 кв. метрів сплачують збільшений податок на нерухомість.

Про це йдеться в повідомленні Податкової служби, передають Українські Новини.

Відповідно до Податкового кодексу України, якщо у власності фізичної особи є квартира або будинок, загальна площа яких перевищує встановлені межі, сума податку на нерухоме майно збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Ця сума додається до основного податку на нерухомість.

Якщо протягом календарного року змінюється власник квартири чи будинку, податок розподіляється між попереднім і новим власниками пропорційно періоду володіння.

Зокрема:

попередній власник сплачує податок із 1 січня до початку місяця, у якому він втратив право власності;

новий власник сплачує податок починаючи з місяця, у якому набув право власності.

Такий самий принцип застосовується і до додаткових 25 000 гривень.

Щоб визначити розмір податку за неповний рік володіння нерухомістю, додаткові 25 000 гривень ділять на 12 місяців і множать на кількість місяців володіння об’єктом у відповідному році.

Формула розрахунку: основна сума податку + (25 000 грн ÷ 12 × кількість місяців володіння).

Отже, якщо квартира, будинок або їх частки перевищують установлені Податковим кодексом площі, власнику доведеться сплатити не лише основний податок на нерухомість, а й додаткові 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). У разі зміни власника протягом року додаткова сума розподіляється між власниками відповідно до періоду володіння нерухомістю.