Как купить Bitcoin картой ПриватБанк? Быстрый обмен крипты на Приват24

На сегодняшний день существует тысячи криптовалют, но самой популярной и дорогостоящей является Bitcoin. С момента его запуска, в 2008 году, он пережил немало стремительных взлётов и падений. На протяжении 9 лет, курс биткоина вырос в несколько тысяч раз – ещё в конце 2012 года за одну монету отдавали около $13, а сегодня эта цена превышает $60 000. И хотя этот рост кажется невероятным, всё таки аналитики считают, что это не максимум, которого мог достичь биткоин. В ближайшем будущем они прогнозируют более активный рост курса BTC, так как криптовалюты и сама технология блокчейн, на которой они собственно и работают, становятся более популярными и интегрируются во многие сферы, а также в повседневную жизнь людей. Если Вы также заинтересованы инвестированием в криптовалюты, хотим обратить Ваше внимание на обменник криптовалют Coin24.com.ua.

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