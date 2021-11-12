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Как купить Bitcoin картой ПриватБанк? Быстрый обмен крипты на Приват24

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Как купить Bitcoin картой ПриватБанк? Быстрый обмен крипты на Приват24

На сегодняшний день существует тысячи криптовалют, но самой популярной и дорогостоящей является Bitcoin. С момента его запуска, в 2008 году, он пережил немало стремительных взлётов и падений. На протяжении 9 лет, курс биткоина вырос в несколько тысяч раз – ещё в конце 2012 года за одну монету отдавали около $13, а сегодня эта цена превышает $60 000. И хотя этот рост кажется невероятным, всё таки аналитики считают, что это не максимум, которого мог достичь биткоин. В ближайшем будущем они прогнозируют более активный рост курса BTC, так как криптовалюты и сама технология блокчейн, на которой они собственно и работают, становятся более популярными и интегрируются во многие сферы, а также в повседневную жизнь людей. Если Вы также заинтересованы инвестированием в криптовалюты, хотим обратить Ваше внимание на обменник криптовалют Coin24.com.ua.

Какие преимущества данного обменника среди других сервисов:

  • Автоматические обмены – в любой день недели, в любое время суток, без перерывов и выходных, сайт производит покупку и продажу криптовалют.
  • Наличный и безналичный обмен – обменять крипту можно за наличные деньги, так и на карты украинских банков, таких как ПриватБанк, Монобанк и Visa/MasterCard. Конвертация btc to privat24 отнимет всего пару минут Вашего времени.
  • Выгодные курсы мировых криптовалютных бирж.
  • Отличная репутация, надёжность и качество – большое количество положительных отзывов о работе Coin24.com.ua на самых авторитетных площадках и мониторингах обменников подтверждают эти слова.
  • Наличие двухуровневой реферальной программы и кэшбэк от транзакций позволят Вам не только совершать обмены на сайте, но и пассивно зарабатывать.
  • Компетентная техническая поддержка всегда ответит на Ваши вопросы о работе обменника.
  • Конфиденциальность – персональные данные пользователей никак не используются для рекламы и не передаются каким-либо третьим лицам.
  • Гарантия поступления средств при выполнении всех правил обмена сайта.

Это далеко ещё не все плюсы данного обменника, но во всём вышеперечисленном Вы можете убедиться сами, совершив свой первый обмен на Coin24.com.ua.

Помните о том, что криптовалюты такой же рискованный актив для инвестирования, как недвижимость и т.п., поэтому никогда не покупайте больше, чем Вы можете позволить себе потерять. На практике проверено – самым верным инвестированием будет вкладывать не более 10% своих доходов в какие-то акции или рискованные активы.

Желаем Вам подружиться с криптовалютами и получать только профит от инвестирования в эти активы!

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Пятница, 12 ноября 2021
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