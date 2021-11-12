Как купить Bitcoin картой ПриватБанк? Быстрый обмен крипты на Приват24

На сегодняшний день существует тысячи криптовалют, но самой популярной и дорогостоящей является Bitcoin. С момента его запуска, в 2008 году, он пережил немало стремительных взлётов и падений. На протяжении 9 лет, курс биткоина вырос в несколько тысяч раз – ещё в конце 2012 года за одну монету отдавали около $13, а сегодня эта цена превышает $60 000. И хотя этот рост кажется невероятным, всё таки аналитики считают, что это не максимум, которого мог достичь биткоин. В ближайшем будущем они прогнозируют более активный рост курса BTC, так как криптовалюты и сама технология блокчейн, на которой они собственно и работают, становятся более популярными и интегрируются во многие сферы, а также в повседневную жизнь людей. Если Вы также заинтересованы инвестированием в криптовалюты, хотим обратить Ваше внимание на обменник криптовалют Coin24.com.ua.
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Это далеко ещё не все плюсы данного обменника, но во всём вышеперечисленном Вы можете убедиться сами, совершив свой первый обмен на Coin24.com.ua.
Помните о том, что криптовалюты такой же рискованный актив для инвестирования, как недвижимость и т.п., поэтому никогда не покупайте больше, чем Вы можете позволить себе потерять. На практике проверено – самым верным инвестированием будет вкладывать не более 10% своих доходов в какие-то акции или рискованные активы.
Желаем Вам подружиться с криптовалютами и получать только профит от инвестирования в эти активы!
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