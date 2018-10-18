Зачем «Энергоатом» строит энергетический мост в Европу

НАЭК «Энергоатом» активно лоббирует запуск проекта «Энергетический мост: Украина — Европейский союз», который позволит экспортировать ток в Европу. Проект подается под красочными лозунгами повышения энергобезопасности страны. За кадром же остаются нелицеприятные подробности: реализация этого плана чревата высокими коррупционными рисками и дестабилизацией энергетической системы страны.

В «Энергоатом» едет ревизор

Сейчас идею энергомоста продвигают президент «Энергоатома» Юрий Недашковский при поддержке Министерства энергетики и угольной промышленности. Однако в свете последних событий к инвестиционным инициативам «Энергоатома» стоит относиться крайне осторожно. Ведь уже в ближайшее время в компании может быть проведен forensic аудит ( направлен на выявление и пресечение мошенничества при привлечении подрядных организаций, поставщиков строительных материалов и оборудования). Инициировать аудит намерена Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом недавно на своей странице в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, поскольку, по ее словам, «ситуация в компании становится угрожающей» из-за «системной коррупции, воровства и нецелевого использования средств».

Накануне появления этого поста пресс-служба СБУ сообщила о том, что совместно с полицией в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры были раскрыты масштабные хищения на Запорожской АЭС. Суть выявленной схемы состояла в банальном мошенничестве: в начале прошлого года руководство атомной станции заключило договор с частной структурой на проведение ремонта испытательного стенда, который позволяет проверить устойчивость ядерных реакторов к подземным толчкам. Но, как выявили силовики, далеко не все заказанные поставщику запчасти попали на АЭС, хотя руководство станции отчиталось о полном выполнении условий контракта и успело перечислить контрагенту 14 млн грн. По данному факту открыто уголовное производство по статье «злоупотребление служебным положением».

Коррупция в структуре «Энергоатома» вполне могла обернуться новой техногенной катастрофой. И это далеко не единичный подобный случай. Всего несколько месяцев назад в Южноукраинске, Херсоне и Киеве прошли масштабные обыски в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств на обособленном предприятии «Южно-Украинская АЭС». Махинации с документацией позволили руководству станции закупить системы пожаробезопасности, которые не отвечают стандартам и не могут эксплуатироваться на объектах ядерной энергетики. Такое приобретение обошлось заказчику на 30% дешевле, разницу тот успешно положил в карман.

«Отметилось» в коррупционных скандалах и другое подразделение ГП НАЭК «Энергоатом» — Хмельницкая АЭС. 14 марта этого года Хозяйственный суд Хмельницкой области по иску заместителя прокурора области признал недействительным заключенный по результатам открытых торгов договор между ХАЭС и ООО «Вик-Экспо», которое на тот момент находилось в «черном списке» Антимонопольного комитета. По условиям договора фирма «Вик-Экспо» должна была предоставить атомщикам услуги по обслуживанию автомобилей на сумму 180 тыс грн. Но, подавая заявку на участие в тендере, «забыла» упомянуть, что уже была оштрафована АМКУ за сговор с КВ ООО «С.Казка» на тендере «Волыньоблэнерго» по закупке шести грузовых автомобилей на сумму 2,42 млн грн.

Далеко не безупречны и другие тендеры ХАЭС. Например, в мае прошлого года, как сообщил сайт «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро», ОП «Хмельницкая АЭС» заключил соглашение с ООО «Торгово-промышленное объединение «Ариста» о закупке антрацита-фильтранта на 227 тыс грн. интересно, что в сентябре 2016 станция уже покупала его у этого же поставщика, но на 22% дешевле. При этом предложение другого участника, предлагавшего более низкую цену, было отклонено из-за отсутствия опыта выполнения аналогичных договоров. Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что победитель тендера атомщиков в 2011 году сумел поставить Донецкому горсовету партию буквально «золотых» передвижных туалетов — каждая кабинка тогда обошлась местной власти Донецка в 400 тыс грн, что на тот момент соответствовало цене престижного автомобиля.

Угрозы энергомоста

Именно на ХАЭС сделана главная ставка в реализации проекта «Энергетический мост: Украина — Европейский союз». С энергоблока № 2 этой станции ток должен экспортироваться по двум направлениям: по восстановленной ЛЭП 750 кВ на польский Жешув, а также действующей линией на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации Западноукраинской подстанции. Что, как указывают в «Энергоатоме», позволит добавить 1000 МВт атомной электроэнергии к существующему экспортному потенциалу Бурштынского острова, который сегодня обеспечивается исключительно тепловой генерацией (650 МВт). Атомщики также акцентируют внимание на том, что доходы от продажи атомной электроэнергии в Европу позволят обеспечить финансирование достройки двух ядерных реакторов на ХАЭС.

В 2014 году проект Энергетический мост лоббировал один из крупнейших польских бизнесменов Ян Кульчик — владелец компании Kulczyk Investments. В свое время в Украине ему принадлежала доля в газодобывающей компании «Куб-газ», которую в 2016 году приобрел холдинг Burisma Николая Злочевского. В июле 2015 года Кульчик умер. И теперь, по некоторым данным, сомнительную идею отца продвигает его сын. При этом, официальная Варшава не раз высказывала свое негативное отношение к проекту энергомоста.

Очевидно, именно поэтому желающих инвестировать в эрнергомост не нашлось. И финансовый ресурс для реализации проекта, очевидно, будет найден за счёт увеличения тарифов. Иными словами, его придется оплачивать украинским потребителям. Оптовая рыночная цена электроэнергии увеличится минимум на 1%. Финансовая нагрузка для промышленных потребителей вырастет на 1,2 млрд грн в год, что негативно повлияет на конкурентоспособность отечественных товаров на экспортных рынках. Такое масштабное строительство потребует значительных средств, которые, ввиду скромных возможностей украинского бюджета придется отвлечь из социальной сферы.

Еще один интересный момент, который наталкивает на мысль о явном наличии коррупционной составляющей. Конечный срок выполнения Украиной мероприятий каталога требований для присоединения объединенной энергосистемы страны к энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E) наступает в июле 2022 года. Далее наша страна должна осуществить работу в изолированном режиме (т. е. физически отделенном от РФ), после чего ENTSO-E обязано рассмотреть вопрос о синхронизации работы с украинской энергосистемой. Иными словами, в 2022 году этот процесс должен быть завершен. А вот проект «Энергетический мост: Украина — Европейский союз» планируется завершить к 2026 году. Четырехлетний временной лаг позволит коррупционерам освоить миллионы.

Впрочем, уже сейчас план строительства энергомоста должен стать предметом интереса Антимонопольного комитета. Ведь «Энергоатом», по сути, получает преференции перед остальными участниками украинского рынка: без проведения аукциона (что является прямым нарушением норм закона о рынке электрической энергии) ему предоставляется доступ к пропускной способности межгосударственных сечений с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей. Не говоря уже о том, что государство недополучит доходы от проведения аукционов на получение доступа к пропускным способностям межгосударственных границ. Условно, Энергоатом может использовать государственные линии электропередач для частной торговли с европейскими клиентами. Есть вероятность, что атомщики будут устанавливать цены без ведома «Укрэнерго», самостоятельно решать, сколько электроэнергии уйдёт в Европу, а вся выручка будет оседать на счетах атомного гиганта.

Но хуже всего то, что запуск энергомоста несет угрозу надежности линий электропередачи. Из западной части энергосистемы будет изъята действующая системообразующая ЛЭП «Хмельницкая АЭС — ПС Западноукраинская», что резко ухудшит схему выдачи мощности через ПС Западноукраинская и далее через ПС Винницкая 750 кВ в центральные районы Украины. Энергосистема страны фактически будет находиться на грани коллапса. И самое интересное, что этот коллапс провоцирует генерация, задача которой — обеспечивать стабильность поставок электроэнергии.

Главная задача подразделений «Энергоатома» — в первую очередь, обеспечивать током отечественных потребителей. Однако именно эту задачу ХАЭС выполнять не будет. По крайней мере, ближайшие семь месяцев. С ноября нынешнего года по июнь 2019 г блок Хмельницкой АЭС № 1 выходит в ремонт. Со второго блока по планам «Энергоатома» ток должен экспортироваться. Соответственно, на время ремонта вся станция будет работать вне ОЭС.

Как нарастить экспорт тока

Безусловно, отечественная ОЭС должна интегрироваться в европейскую систему. Вопрос лишь в том, как именно это будет сделано — за счет поставок электроэнергии в рамках энергомостов или полной синхронизации. Украинский системный оператор НЭК «Укрэнерго» сделал свой выбор, подписав в прошлом году соглашение о сотрудничестве в проекте синхронизации с ENTSO-E — обществом европейских операторов, выполняющим согласно условиям Третьего энергетического пакета функцию регулятора энергорынка.

Присоединение нашей энергосистемы к континентальной сети Европы на единой частоте имеет ряд неоспоримых преимуществ. Это открывает равный доступ к сечению для всех участников, а государство получает дополнительный заработок от проведения соответствующих аукционов. Синхронизировать нашу систему с европейской можно относительно быстро: по оценкам «Укрэнерго» процесс займет до трех лет. Тогда как для строительства энергомостов потребуется 5-7 лет. К тому же энергомосты — более затратны. Согласно ТЭО проекта «Энергетический мост: Украина — Европейский союз» на него потребуется 244 млн евро в ценах 2017 г. В проекте Энергетической стратегии Украины указывается сумма в 1,2 млрд евро, что более чем в 3 раза превышает затраты по полной синхронизации.

И, главное, синхронизация позволяет нам выполнить два важных задания — повысить до европейского уровня стандарты собственной энергосистемы и окончательно избавиться от зависимости от России. Выбрав же путь строительства энергомостов, Украина фактически оставляет контроль над частотой в диспетчерском центре Москвы.

Так что, если отбросить коррупционные выгоды отдельных чиновников, выбор для нашей страны, как расширять свой экспортный потенциал, очевиден.