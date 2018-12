EUreporter: Мафия грабит столицу Украины

Украина остается в центре внимания европейской общественности, экспертного сообщества и прессы. Но, к сожалению, далеко не все материалы посвящены позитивным изменениям в нашей стране. Чаще, к сожалению, приходится сталкиваться з материалами негативными, хотя и объективными. Одной из таких публикаций является статья «Mob rule in the capital of Ukraine» которая вышла на известном европейском новостном портале EUreporter. Статья посвящена структуре власти в столице Украины. Любезно предоставляем нашим читателям перевод с английского.

За время моей командировки в столицу Украины - Киев я с ужасом наблюдал транспортный коллапс на улицах крупнейшей в Европе страны. Страшные пробки на дорогах связаны с метелью в середине ноября не первый случай полной несоответствия инфраструктуры большого города его потребностям. Такая ситуация уже имела место при ливне в середине лета, когда дороги и подземные переходы были полностью затоплены водой.

Мои украинские друзья рассказали, что в феврале 2018 обрушился один из важных транспортных мостов в Киеве, что парализовало движение на нем. В результате столичная власть вместо полной реконструкции просто подперла мост опорами. Выглядит это действительно жутко ...

После революции 2014 украинская власть четко определила курс в направлении евроинтеграции страны. Европейские политики поддержали стремление украинцев изменить реформами свою страну и обеспечили новую украинскую власть макрофинансовой помощью. Новая программа сотрудничества предусматривает выдачу Украине 1 млрд евро кредитных средств. Впрочем, условия их получения легкие - деньги выдаются на длительный срок (15 лет!) По минимальной ставке, EURIBOR + 0,2%, то есть фактически бесплатно.

В проекте бюджета ЕС на 2021-2027 годы предусмотрено увеличение расходов на внешнюю политику. Расходы составят до 123 млрд евро. Средства будут потрачены для содействия государствам «непосредственного соседства с ЕС», в том числе Украины.

Украина согласно рейтингу "Индекс восприятия коррупции" за 2017 получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 130 место из 180 стран. Это самая коррумпированная страна Европы. Возникает вполне логичный вопрос. В чьих карманах оседают деньги, предоставленные ЕС Украине, в том числе и на инфраструктурные проекты?

Киев - столица Украины с населением около 4 миллионов человек. Мэром Киева является в бывшем всемирно известный боксер - Виталий Кличко, который по слухам вследствие кулуарных договоренностей отказался от президентских амбиций в 2014 году в обмен на поддержку на муниципальных выборах столичного мэра.

По словам известного в Украине журналиста Юрия Бутусова Виталий Кличко Киевом не управляет, а выполняет лишь представительские функции. Руководит городскими процессами человек не публичный - Вадим Столар. Он указывает, что и когда Кличко сделать. Больше всего Столара интересуют вопросы финансовые. Самого Кличко не беспокоят проблемы транспортных коллапсов, на которых нельзя заработать и получить финансовый или политический капитал, поэтому заставить его действовать могут или приказ Столара, или скандалы и системное давление.

Вадим Столар персонаж интересен. С ним связан ряд афер и скандалов.

Столар приписывают аферу со строительной компанией «Элита-центр» в результате которой сотни людей остались без жилья. В начале 2000-х в Украине началось массовое жилищное строительство. Самым известным проектом была компания «Элита-центр», которая собрала деньги в полутора тысячи человек на общую сумму почти 75 млн долларов и исчезла. Имя Вадима Столара фигурировало в уголовном деле, но он свою причастность к афере отрицал. На суде он был ... свидетелем. Всю вину свалили на его партнера Александра Шахова-Волконского, и он единственный понес наказание за эту аферу. Говорят, что Столару помогли избежать наказания покровители в руководстве правоохранительных органов Украины.

На украинском портале Голос.UA была опубликована статья, что Вадим Столар планирует следующую аферу со строительством под названием Kyiv Smart City. Проект взял старт в 2015 году и имел целью внедрения IT-решений для улучшения городской инфраструктуры. Проанализировав расходы на «умный город» журналисты пришли к выводу что сотни миллионов гривен тратятся просто в никуда. Например, нормальная практика для европейских городов - электронный билет, который так и не был внедрен обошелся киевлянам в 500 000 000 гривен. Статья по неизвестным причинам была убрана с сайта ресурса.

Кроме этого Столар стоит за скандальной застройкой береговой линии реки Днепр, которая разделяет столицу Украины на две части. С нарушения водного и земельного законодательства Украины фирмы Вадима Столара почти достроили на берегу Днепра жилой комплекс «Солнечная Ривьера». Церемониальный мэр Киева - Кличко обещал заморозить строительство, но после выборов строительство возобновилось. Без существенных рычагов влияния в столичной мэрии в Столара завершить такое масштабный проект не получилось бы. Скандальное строительство планируют сдать в эксплуатацию до конца года несмотря на протесты общественности.

В своем портфолио столичный махинатор имеет и банковские аферы на которых он смог заработать по одним данным 13.3 миллионов евро, по другим 55 миллионов евро вследствие, например, аферы с банком «Конверсбанк», который он фактически украл у иностранного инвестора. Схема заключалась в следующем: партнеры тогдашнего владельца банка россиянина Владимира Антонова - по поручению ввели в состав акционеров банка Вадима Столара. Они были не только акционерами, но и топ-менеджерами банка, поэтому контролировали в банке все. А из банка вывели огромные суммы денег, а сам банк переписали на подставных людей. Потом стали требовать у Владимира Анотонова 17 миллионов евро, за возвращение банка. Антонов не заплатил и банк отошел Вадиму Столар.

Когда в Украине в результате экономического кризиса начался массовый банкопад Вадим Столар выиграл и в этой ситуации. По словам известного в Украине журналиста, занимающегося расследованиями Александра Дубинский Столар имел прямое отношение к «падению» банка «Хрещатик». Перед самым закрытием он взял там выгодный кредит под непроданные квартиры. В залоге метр оценивался в 3,5 тыс. долл. при том, что реальная цена 1-1,2 тыс.

Параллельно разворачивалась другая бизнес-схема, расследование о которой в 2015 году провели журналисты украинского антикоррупционной программы «Наши гроши». По их данным, в 2011 году компания «Имати-стар» продала Госрезерва Украины 100 тысяч тонн топлива. Переплата, по сравнению с рыночными ценами, составила почти 20 млн гривен. А через три года выяснилось, что топливо было, к тому же, некачественным. Единственным конкурентом «Имати-стар» на торгах была фирма «Легендас-М». Обе компании оказались фиктивными, владельцем второй из них - было доверенное лицо Вадима Столара. А одним из поручителей компании-победителя при получении кредитов оказался сам Столар.

В том же году продавала топливо госрезерва на 42 млн гривен и другая фирма - ООО «ПКП» «СКБ». Через три года и оно оказалось некачественным. И в этом случае тоже выяснилось, что поручитель ООО при получении кредитов - Столар.

Столар в зависимости от дыхания политического ветра неоднократного менял политическую принадлежность, но при любой ситуации в стране оставался близким к власти. До «дружбы» с нынешним мэром, Столар входил в близкое окружение предыдущего мэра Киева - Леонида Черновецкого. Столар близко дружил с сыном Черновецкого, которого в 2016 году задержали в Испании за отмывание средств.

Журналисты программы «Схемы» зафиксировали как мэр Киева Виталий Кличко летал на частном самолете в Неаполь вместе с Вадимом Столаром. После выхода данного сюжета на главного редактора авторитетной программы Наталью Седлецкую началось давление со стороны правоохранительных органов. Лишь вмешательство Европейского суда по правам человека остановило действия правоохранительных органов, чем обезопасило источники антикоррупционных расследований журналистки и редакции программы «Схемы» от возможного раскрытия.

Столар, судя по всему, завладел легальными и «теневыми» потоками финансов, направляемых на благоустройство города, строительство жилья и объектов инфраструктуры. С таким административным ресурсом Столар не трудно получать землю для собственных проектов по строительству, которые помогли ему выйти на лидирующие позиции среди застройщиков Киева.

Согласно последним слухам Вадим Столар планирует построить 10 новых ТРЦ в 10 районах Киева. Непонятно как столичная инфраструктура будет выдерживать новые транспортные нагрузки.

Серый кардинал столичной мэрии с 2015 года влияет на все решения, которые принимает киевская мэрия. Используя административный ресурс, завладел легальными и «теневыми» потоками финансов, направляемых на благоустройство города, строительство жилья и объектов инфраструктуры.

Одни люди занимаются выделением земельных участков, другие ─ имитацией бурной деятельности на строительных площадках, третьи ─ «откатами» и отводом на сторону выделенных финансов, а четвертые ─ прикрытием бурной деятельности в прокуратуре и силовых структурах.

Подобный союз политических элит, бизнес элит, правоохранительных органов и органов государственной власти на итальянском языке именуется коротким словом «мафия». И эта мафия кормится за счет европейских инвестиций в Украину. Киев не дотягивает до смарт- соседних западных государств. При нынешней системе управления, когда власть фактически находится в руках криминальных боссов, положительных сдвигов в данном направлении не стоит.