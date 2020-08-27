Под Харьковом расстреляли автобус организации «Патриоты - за жизнь»

Радикалы заблокировали и расстреляли в четверг вечером под Харьковом автобус с представителями общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с „Патриотами — за жизнь“. Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются», — написал он в Facebook.

О происшествии также сообщает нардеп Илья Кива, который является лидером «Патриотов — за жизнь».

«Только что под Харьковом на трассе Киев — Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации „Патриоты за жизнь!“. Заблокирован людьми, принадлежащими к группам „Азов“ и „Национальный корпус“. Данные бандформирования, остановив людей, расстреляли автобус с автоматического оружия, нанеся тяжелые пулевые ранения гражданским лицам. Также применили травматическое оружие, чем нанесли тяжелые травмы, несовместимые с жизнь», — написал он.

Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в четверг вечером в районе г. Люботин.

«На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», — сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Там заявили, что пока не подтверждают информацию об убитых.

В свою очередь, руководитель областного Центра экстренной помощи Виктор Забашта сообщил журналистам, что в кареты скорой помощи доставили в Центр троих мужчин. Они получили ушибы, травмы от ударов бейсбольными битами и ранения от резиновых пуль.