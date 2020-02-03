Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Несколько причин почему программу «5-7-9» не поможет росту экономики.

1. Кредитный портфель всех украинских банков составляет почти 1 трлн грн.

По данным Всемирного банка уровень закредитованности экономики Украины на 2018 составлял 34% ВВП. Чтобы вы понимали, то уровень закредитованности бедных стран составляет 20%, а у богатых — 140%. Мы на уровне бедных стран и объём кредитов нужно увеличить в два-три раза до 2-3 трлн грн.

По программе 5-7-9 выделили только 2 млрд грн! Да, понятно, что это деньги на компенсацию процентов и объём выданных кредитов будет больше. Только все равно это капля в море.

Это даже немного в разрезе сектора микрокредитования. Только с февраля по ноябрь 2019 обьем выданных кредитов вырос почти на 39 млрд грн. С 126 по 165 млрд грн.

2. Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы.

При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Мне потом будет интересно взглянуть на секторальную структуру выданных кредитов по этой программе, хотя я не сомневаюсь что большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.

3. Помимо создания рабочих мест, по данной программе я не видел стратегии развития.

Я так и не понял какие стратегические задачи решит программа. А особенно как будет контролироваться система выполнения показателей. Без системного подхода эта программа обречена на провал. В лучшем случае затеряется среди множества банковских программ.

Хочу сказать, что сама концепция программы довольно хорошая. Только наши реформаторы как всегда. Возьмут идею, не разберутся и угробят ее. А потом будут говорить: Мы запускали, но у нас это не работает. Ну конечно, а как оно может работать при таком криворуком подходе?