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Десять технологий 2020 года, которые изменят будущее

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Десять технологий 2020 года, которые изменят будущее

Журнал Массачусетского технологического института MIT Technology выпустил материал о десяти технологиях 2020 года, которые кардинально изменят мир в будущем.

Новые технологии, о которых рассказали специалисты MIT, изменят не только повседневную жизнь людей, но и способы их коммуникации. Например, интернет станет доступен для жителей отдаленных городов, а медицина сможет бороться с редкими генетическими заболеваниями.

1. Мега-созвездия спутников

Главной целью создания спутниковых мега-созвездий является желание людей обеспечить высокоскоростной доступ в интернет во всех уголках планеты. Разработкой и запуском подобных спутников занимается, например, компания Илона Маска Starlink.

2. Карманный искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта в 2020 году станут еще более доступны для обычных пользователей. Смартфон будет оставаться главным проводником в мир AI-технологий, в первую очередь благодаря умным приложениям.

3. Искусственный интеллект в микробиологии

Искусственный интеллект используют не только для развлечений. С его помощью врачи и биологи создают новые лекарства и антибиотики, благодаря которым становится возможно лечить редкие заболевания. Использование ИИ-технологий в медицине значительно сокращает расходы в отрасли.

4. Квантовые компьютеры

Осенью прошлого года Google официально заявил о «квантовом превосходстве». Однако в компании признали, что пока их технология способна выполнять только один расчет, а использование квантовых машин для решения рядовых задач так и остается в далеком будущем. Но разработки продолжаются и квантовая реальность не за горами.

5. Прогнозирование изменений климата

Увеличение вычислительных мощностей привело к тому, что сегодня человечество способно лучше прогнозировать изменения климата и их последствия. Эти технологии будут только развиваться. Со временем люди смогут лучше понять, как сохранить Землю и улучшить экологическую ситуацию.

6. Антивозрастные препараты

Медицина сегодня занимается не только вопросами лечения главных «болезней века» вроде рака и сердечных патологий. Врачи также работают над антивозрастными препаратами и технологиями увеличения продолжительности жизни. Уже сейчас многие из них успешно тестируются на людях.

7. Безопасный интернет

Тренд будущего — квантовые сети. Они намного безопаснее, а информация в них лучше зашифрована. Пока квантовый интернет остается технологией будущего, но разработки в этой сфере активно ведутся уже сегодня.

8. Цифровые деньги

Цифровизация валют будет только развиваться. Уже сейчас огромное количество людей почти (или совсем) не пользуются бумажными деньгами. Банковские технологии позволяют производить мгновенные транзакции и гарантируют большую конфиденциальность и безопасность.

9. Гиперперсонализированная медицина

Лекарства станут адаптироваться под потребности каждого конкретного пациента. В первую очередь это касается лечения редких генетических заболеваний. Гиперперсонализированная медицина даст надежду многим, кто страдает от неизлечимых болезней.

10. Дифференциальная приватность

Дифференциальная приватность будет использоваться в 2020 году во время американской переписи населения. Этот метод позволяет собирать множество информации о конкретных людях, однако для специалистов они будут обезличены. Например, социологи смогут видеть только базовые характеристики человека: возраст, пол и т. д.

технологии, будущее
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