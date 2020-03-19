Войти
Киев не будет открывать метро до окончания карантина
официально
Киев не будет открывать метро до окончания карантина
Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом
соседи
Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

экономика
RSS

Нужен ли нам свободный рынок?

Сет Годин
Сет Годин
305
Нужен ли нам свободный рынок?

Свободные рынки не так уж распространены, как кажется.

В киосках с едой на бейсбольном матче продается то, что владелец лицензии велит продавать. Это тоже своего рода выбор, но выбор простой: или соглашайся, или уходи.

Идея свободного рынка осложняется по чисто географическим причинам: в каждой конкретной точке пространства может существовать только один бизнес. Пятая авеню в Нью-Йорке выглядит эпицентром коммерции, но посколько аренду нужно заключать надолго, и нужны огромные свободные денежные потоки, поэтому свободы выбора на самом деле достаточно мало.

Свободный рынок — мощный механизм решения проблем, но гарантировать его работу в долгосрочной перспективе сложно.

Интернет, однако, устраняет проблему географии. Shopify может прекрасно поддерживать хоть миллион, хоть миллиард виртуальных магазинов — они не занимают места вообще.

И когда интернет был молод, рынок идей был открыт для каждого, кто мог выйти в интернет из библиотеки.

Но интернет также поощряет сетевые эффекты, а сетевые эффекты ведут к монополиям. Google на самом деле не нужен свободный рынок идей (они терпеть не могут блоги) — им нужен рынок, где они играют роль домовладельца. Facebook дал слово массе людей, у которых прежде не было доступа к трибуне, но алгоритмы компании и ее концентрация на кликах привели к массовому возмущению, потому что люди, получившие доступ к трибуне, разъедают основы нашей культуры. Это подкрепляет мысль, что публика не всегда хочет свободный рынок — скорее она хочет рынок удобный, предсказуемый и безопасный.

И так появляется, например, Lyft, где от «рынка» одно только название, потому что водители не могут сами назначать цены или генерировать какие-либо инновации.

Наша культура в целом постепенно перешла от совершенно свободного рынка (базар под открытым небом в монгольских степях) к рынку, где взаимодействие все больше огораживается заборами монополий и регулирования.

Мы во многом выиграли в плане надежности и управления побочными эффектами. Но мы потеряли в плане гибкости и скорости.

Большинство людей, оплакивающих потерю свободного рынка, на самом деле не хотят жить в мире, где есть только свободный рынок. В то же время очень важно бороться с рыночной властью отдельных крупных игроков, добиваясь более эффективных решений.

Источник

конкуренция, Сет Годин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 19 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Нужен ли нам свободный рынок?

Наша культура в целом постепенно перешла от совершенно свободного рынка (базар под открытым небом в монгольских степях) к рынку, где взаимодействие все больше огораживается заборами монополий и регулирования. Мы во многом выиграли в плане надежности и управления побочными эффектами. Но мы потеряли в плане гибкости и скорости.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об экстраординарных мерах неоднозначной эффективности

Снижение ставки на 1 процентный пункт или 100 базисных пунктов (б.п.) – самое значительное разовое снижение ставки ФРС – сильнее, чем когда-либо. За последние 50 лет было только три случая с разовым снижением более 50 базисных пунктов - 22 января, 18 марта и 16 декабря 2008г. Снижение ставки больше чем на 75 б.п. не было никогда до вчерашнего дня. За первые две недели марта ставки были снижены на 150 б.п. – самые быстрые темпы за всю историю существования ФРС!
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016