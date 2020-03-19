Нужен ли нам свободный рынок?

Свободные рынки не так уж распространены, как кажется.

В киосках с едой на бейсбольном матче продается то, что владелец лицензии велит продавать. Это тоже своего рода выбор, но выбор простой: или соглашайся, или уходи.

Идея свободного рынка осложняется по чисто географическим причинам: в каждой конкретной точке пространства может существовать только один бизнес. Пятая авеню в Нью-Йорке выглядит эпицентром коммерции, но посколько аренду нужно заключать надолго, и нужны огромные свободные денежные потоки, поэтому свободы выбора на самом деле достаточно мало.

Свободный рынок — мощный механизм решения проблем, но гарантировать его работу в долгосрочной перспективе сложно.

Интернет, однако, устраняет проблему географии. Shopify может прекрасно поддерживать хоть миллион, хоть миллиард виртуальных магазинов — они не занимают места вообще.

И когда интернет был молод, рынок идей был открыт для каждого, кто мог выйти в интернет из библиотеки.

Но интернет также поощряет сетевые эффекты, а сетевые эффекты ведут к монополиям. Google на самом деле не нужен свободный рынок идей (они терпеть не могут блоги) — им нужен рынок, где они играют роль домовладельца. Facebook дал слово массе людей, у которых прежде не было доступа к трибуне, но алгоритмы компании и ее концентрация на кликах привели к массовому возмущению, потому что люди, получившие доступ к трибуне, разъедают основы нашей культуры. Это подкрепляет мысль, что публика не всегда хочет свободный рынок — скорее она хочет рынок удобный, предсказуемый и безопасный.

И так появляется, например, Lyft, где от «рынка» одно только название, потому что водители не могут сами назначать цены или генерировать какие-либо инновации.

Наша культура в целом постепенно перешла от совершенно свободного рынка (базар под открытым небом в монгольских степях) к рынку, где взаимодействие все больше огораживается заборами монополий и регулирования.

Мы во многом выиграли в плане надежности и управления побочными эффектами. Но мы потеряли в плане гибкости и скорости.

Большинство людей, оплакивающих потерю свободного рынка, на самом деле не хотят жить в мире, где есть только свободный рынок. В то же время очень важно бороться с рыночной властью отдельных крупных игроков, добиваясь более эффективных решений.

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