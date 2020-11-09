Как жажда чуда мешает добиваться реальных целей

Как это ни парадоксально, лотерейное мышление — это хроническая проблема.
Любые лотереи привлекают внимание и меняют наши планы.
Лотерея — это «темная лошадка», почти случайное событие, которое обещает изменить вашу жизнь (к лучшему, если это связано с деньгами, к худшему, если это связано с медициной, и т.д).
Простой и незамедлительный результат — важная часть силы лотереи.
Удар молнии, предложение идеальной работы, исполнение трех желаний джинном — все это лотереи.
Мы потратили миллиарды долларов на то, чтобы без всякой разумной причины не допускать жидкости в ручную кладь. А ведь случилась просто негативная лотерея, которая на мгновение привлекла внимание общественности, а затем помогла обосновать повседневный контроль.
Яркий, впечатляющий исход еще не означают, что тот или иной сценарий с высокой вероятностью реализуется и будет важен для наших повседневных планов. Повышенное внимание медиа, внезапные изменения, события с низкой вероятностью, как правило, привлекают наше внимание больше, чем противоположное.
Проблема с лотерейным мышлением в том, что оно уводит нас от мыслей о насущных вопросах. От всеобъемлющих и систематических проблем, решение которых зависит от приложенных усилий.
PS: На днях на улице меня обогнал человек, мчавшийся очень быстро на электрическом скейтборде. На нем, конечно же, была маска, но надета она была криво. На нем не было шлема, и к тому же он курил. Пойди пойми, откуда такое берется.
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