Как жажда чуда мешает добиваться реальных целей

Как это ни парадоксально, лотерейное мышление — это хроническая проблема.

Любые лотереи привлекают внимание и меняют наши планы.

Лотерея — это «темная лошадка», почти случайное событие, которое обещает изменить вашу жизнь (к лучшему, если это связано с деньгами, к худшему, если это связано с медициной, и т.д).

Простой и незамедлительный результат — важная часть силы лотереи.

Удар молнии, предложение идеальной работы, исполнение трех желаний джинном — все это лотереи.

Мы потратили миллиарды долларов на то, чтобы без всякой разумной причины не допускать жидкости в ручную кладь. А ведь случилась просто негативная лотерея, которая на мгновение привлекла внимание общественности, а затем помогла обосновать повседневный контроль.

Яркий, впечатляющий исход еще не означают, что тот или иной сценарий с высокой вероятностью реализуется и будет важен для наших повседневных планов. Повышенное внимание медиа, внезапные изменения, события с низкой вероятностью, как правило, привлекают наше внимание больше, чем противоположное.

Проблема с лотерейным мышлением в том, что оно уводит нас от мыслей о насущных вопросах. От всеобъемлющих и систематических проблем, решение которых зависит от приложенных усилий.

PS: На днях на улице меня обогнал человек, мчавшийся очень быстро на электрическом скейтборде. На нем, конечно же, была маска, но надета она была криво. На нем не было шлема, и к тому же он курил. Пойди пойми, откуда такое берется.

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