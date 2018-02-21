Украина в 2017 году увеличила экспорт в Германию на 24%

В 2017 году Украина продала Германии товаров на свыше 2,2 млрд евро, что на 24% больше, чем в 2016 году. В то же время вырос импорт немецких товаров в Украину.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое Федеральное ведомство статистики.

За год Украина увеличила экспорт товаров в Германию примерно на 24%. Если в 2016 году объем экспорта составил 1,8 млрд евро, то в 2017 году он вырос до более 2,2 млрд евро. В то же время вырос и импорт немецких товаров в Украину — с 3,6 млрд евро в 2016 году до 4,4 млрдевро в 2017 (примерно на 21%).

Однако позиция Украины в списке важнейших торговых партнеров Германии почти не изменилась. В рейтинге импортеров немецких товаров Украина поднялась с 44 на 43 место.

В рейтинге экспортеров в Германии она остается на 46 позиции. Для сравнения: небольшой Сингапур экспортировал в 2017 году немецких товаров на 6,3 млрд евро, а импортировал — на 6,9 млрд евро. Главными покупателями немецких товаров остаются США, Франция и Китай. Германия, в свою очередь, больше всего импортирует из Китая, Нидерландов и Франции.