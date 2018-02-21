Украина в 2017 году увеличила экспорт в Германию на 24%

В 2017 году Украина продала Германии товаров на свыше 2,2 млрд евро, что на 24% больше, чем в 2016 году. В то же время вырос импорт немецких товаров в Украину.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое Федеральное ведомство статистики.
За год Украина увеличила экспорт товаров в Германию примерно на 24%. Если в 2016 году объем экспорта составил 1,8 млрд евро, то в 2017 году он вырос до более 2,2 млрд евро. В то же время вырос и импорт немецких товаров в Украину — с 3,6 млрд евро в 2016 году до 4,4 млрдевро в 2017 (примерно на 21%).
Однако позиция Украины в списке важнейших торговых партнеров Германии почти не изменилась. В рейтинге импортеров немецких товаров Украина поднялась с 44 на 43 место.
В рейтинге экспортеров в Германии она остается на 46 позиции. Для сравнения: небольшой Сингапур экспортировал в 2017 году немецких товаров на 6,3 млрд евро, а импортировал — на 6,9 млрд евро. Главными покупателями немецких товаров остаются США, Франция и Китай. Германия, в свою очередь, больше всего импортирует из Китая, Нидерландов и Франции.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,91 -0.0791
|2.718,62 -0.097
|100 евро
|3.309,26 -0.1995
|3.368,17 -0.2296
|10 рублей
|4,45 0.0019
|4,86 -0.003
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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