В Украине прогнозируют увеличение объемов забоя свиней

Эксперты Ассоциации «Свинари Украины» прогнозируют увеличение объемов забоя свиней и производства свинины во второй половине-конце 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Свинари Украины».
«Кризис 2014-2015 гг. догнал отрасль свиноводства только в 2017 году. В частности, это происходит из-за инерционности отрасли - реакция на экономические факторы с опозданием. Пока тенденция к сокращению выращивания и реализации свинины сохраняется. Так, в январе 2018 года реализовали на убой на 11% меньше, чем в прошлом году, а объемы выращивания "просели" на 4%», - говорится в сообщении.
Хотя, объемы выращивания свинины упали меньше, чем объемы реализации, это свидетельствует о «выравнивании» ситуации в отрасли. Поэтому, еще ориентировочно полгода будем наблюдать тенденции к падению, а в конце года - выравнивание и увеличение объемов выращивания и реализации на убой.
Напомним, что в Украине на 1 февраля 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2017 количество домашней птицы увеличилась, свиней наоборот - уменьшилось.
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