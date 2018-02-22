Гройсман предложил освободить от налогов лучшие вузы Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил освободить от уплаты налогов лучшие высшие учебные заведения.

«Я буду предлагать парламенту и правительству поддержать следующую инициативу: речь идет о том, чтобы определить ТОП вузов страны, определить их по качеству знаний и по рейтингу трудоустройства. Не только обучения, а и сколько выпускников этих вузов найдут работу в Украине», — сказал Гройсман журналистам в ходе рабочей поездки в Сумскую область.

По словам Гройсмана, это может быть ТОП-5 либо ТОП-10 вузов, которые будут освобождены от уплаты налогов, кроме налога на доходы физических лиц.

«Я дал поручение Министерству образования проработать над таким проектом. Он будет небольшим, и, думаю, может быть поддержан украинским парламентом», — подчеркнул премьер.

Гройсман уверен, что это позволит улучшить качество высшего образования в стране.

В 2017 году пять украинских университетов (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Львовский университет им. Франко, Львовская политехника, Киевский политехнический институт и Харьковский национальный университет им. Каразина) попали в список лучших вузов мира по рейтингу британского издания Times Higher Education.