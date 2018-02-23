В Китае построили самый длинный морской мост в мире

В Китае завершили строительство самого длинного морского моста в мире. В феврале госкомиссия разрешила начать его испытания, сообщает meduza.io.
«Мост связал Гонконг, Чжухай и Макао. Длина сооружения, которое включает в себя три искусственных острова и подводный тоннель (также самый длинный в мире) — 55 километров», — говорится в сообщении.
Строительство моста заняло восемь лет. Стоимость проекта оценивается в 110 миллиардов юаней (почти 16 миллиардов долларов).
Мост, по словам его создателей, способен выдержать землетрясение магнитудой 8 и должен прослужить как минимум 120 лет.
Для движения транспорта мост планируют открыть во второй половине 2018 года.
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