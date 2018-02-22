Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 150 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 19 февраля по 19:30 20 февраля зафиксировала около 150 взрывов на Донбассе, констатируя уменьшение нарушений режима прекращения огня, сообщается в отчете организации.
«В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 100 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 174 взрыва. В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности, 48 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (92 взрыва)», — говорится в сообщении.
Также миссия зафиксировала боевые бронированные машины, зенитные установки и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности:
«19 февраля в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 5 самоходных гаубиц (2С1 „Гвоздика“, 122 мм), стоявших в 1 км к северо-западу от Шимшиновки, что является нарушением линий отвода», — сказано в сообщении.
Установлено значительное количество единиц вооружения и военной техники вблизи населенного пункта Мирное, а именно: 21 танк, 12 буксируемых гаубиц, 8 самоходных гаубиц, 15 минометов, 6 противотанковых пушек, 57 БМП, 15 бронетранспортеров, 2 бронированные разведывательные машины, 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 2 установленные на грузовики зенитные установки, 1 инженерную машину, 1 установку разминирования и 2 минных заградителя (ГМЗ-3).
Ранее сообщалось, что за выходные ОБСЕ зафиксировала более 600 взрывов на Донбассе, а также наличие боевых бронированных машин, зенитных установок и других признаков военного присутствия.
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