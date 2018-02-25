Гройсман анонсировал повышенные пенсии военным в марте-апреле

Украинские военнослужащие получат повышенные пенсии в марте апреле. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.
«Я обещал повысить пенсии военнослужащим — и мы это сделали... Как это будет происходить: в среднем пенсии повысят на 1500 грн, перерасчет коснется 498 тысяч военных пенсионеров, пенсию пересчитают с 1 января 2018 года, уже в марте-апреле люди получат новые суммы выплат, на повышение выделим 7 млрд грн. Выплаты будут из Пенсионного фонда», — отметил глава правительства.
При этом Гройсман подчеркнул, что повышение пенсий военнослужащим должно быть необратимым и в дальнейшем закреплено законом, который также разработан Кабинетом министров.
«Он позволит учесть военных, которые сегодня защищают Украину, но еще не вышли на пенсию», — добавил он.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.686,30 -0.033
|2.716,76 -0.0384
|100 евро
|3.297,55 -0.0233
|3.357,10 -0.0174
|10 рублей
|4,44 0.0007
|4,86 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016