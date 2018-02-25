Гройсман анонсировал повышенные пенсии военным в марте-апреле

Украинские военнослужащие получат повышенные пенсии в марте апреле. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

«Я обещал повысить пенсии военнослужащим — и мы это сделали... Как это будет происходить: в среднем пенсии повысят на 1500 грн, перерасчет коснется 498 тысяч военных пенсионеров, пенсию пересчитают с 1 января 2018 года, уже в марте-апреле люди получат новые суммы выплат, на повышение выделим 7 млрд грн. Выплаты будут из Пенсионного фонда», — отметил глава правительства.

При этом Гройсман подчеркнул, что повышение пенсий военнослужащим должно быть необратимым и в дальнейшем закреплено законом, который также разработан Кабинетом министров.

«Он позволит учесть военных, которые сегодня защищают Украину, но еще не вышли на пенсию», — добавил он.