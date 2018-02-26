Суд оставил без рассмотрения иск Киевхлеба к Roshen

Хозяйственный суд Киева оставил без рассмотрения иск ПАО Киевхлеб к кондитерской фабрике Roshen о признании права на упаковку для торта «Казковий ключик».
Соответствующее решение обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает Liga.net.
В ноябре 2017 года Киевхлеб обратился в Хозсуд Киева к кондитерской корпорации Roshen с иском о признании права преждепользования на упаковку для торта «Казковий ключик» согласно патенту Украины № 33762 на промышленный образец.
«Ознакомившись с аргументами и доказательной базой кондитерской корпорации Roshen, которые подтверждали невозможность признания за ПАО Киевхлеб права преждепользования на упаковку для торта „Казковий ключик“, Киевхлеб был вынужден отказаться от иска», — отмечается в пресс-релизе корпорации.
В связи с этим, Хозсуд Киева 12.02.2018 оставил без рассмотрения иск Киевхлеб, отметили в Roshen.
Ранее АМКУ оштрафовал «Киевхлеб» на 219 тысяч гривен за то, что тот якобы использовал упаковку для торта «Сказочный ключик», которая очень похожа на упаковку торта «Золотой ключик» компании Roshen. «Киевхлеб» оспорил этот штраф.
Напомним, Roshen считает «Киевский торт» только своим.
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