Партия Меркель согласилась на коалиционный договор с социал-демократами

Съезд ХДС проголосовал за подписание соглашения с социал-демократами об образовании нового коалиционного правительства. Теперь необходимо, чтобы договор одобрили рядовые члены СДПГ, передает DW.

В частности, стало известно, что делегаты партийного съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в понедельник, 26 февраля, подавляющим большинством проголосовали за заключение коалиционного соглашения с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Всего за подписание договора об образовании правительства с социал-демократами проголосовали 975 присутствующих на съезде членов ХДС, против же выступили всего 27 человек.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что формирование нового правительства является обязательством партии перед избирателями. Теперь для создания в Германии нового правительства необходимо, чтобы коалиционное соглашение одобрили рядовые члены СДПГ. Исход письменного «референдума» социал-демократов станет известен 4 марта.

Меркель также подчеркнула, что СДПГ необходимы программные обновления, и в связи с этим призвала делегатов съезда ХДС проголосовать за кандидатуру нового генерального секретаря. За предложенную Меркель кандидатуру — нынешнего премьера-министра федеральной земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр — проголосовали 785 из 794 депутатов. Она сменит на посту генсека партии 43-летнего Петера Таубера (Peter Tauber), который подал в отставку неделю назад.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Христианско-демократического союза и канцлер Германии Ангела Меркель представила будущих министров в новом коалиционном правительстве.