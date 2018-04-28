Прогноз мирового производства пшеницы снижен на 2 млн тонн

Прогноз мирового производства зерновых в 2018/19 МГ снижен на 2 млн тонн до 739 млн тонн (предыдущий прогноз - 741 млн тонн).

Об этом сообщается на сайте International grains council (IGC).

Отмечается, что по сравнению с 2017/18 МГ мировое производство пшеницы в 2018/19 МГ снизится на 19 млн тонн.

При этом мировая торговля пшеницей составит 179 млн тонн, что на 4 млн тонн больше 2017/18 МГ.

Напомним, в 2018/19 МГ увеличился прогноз экспортного потенциала украинского зерна на 6%.