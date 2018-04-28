Донецкую фильтровальную станцию обстреляли второй раз за 4 дня

Боевики ОРДО продолжают нарушать режим прекращения огня при осуществлении ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщает штаб АТО.

Так, начиная с 10:00 28 апреля сепаратисты трижды обстреляли прилегающие к ДФС территории с применением минометов 82 и 120 калибра и стрелкового оружия.

«Обстрел района ДФС осуществили несмотря на проведение здесь зеркального патрулирования наблюдателями украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ. В результате преступных действий было сорвано безопасное передвижение рабочего персонала к ДФС для обеспечения работы станции», — говорится в сообщении.