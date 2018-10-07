Комиссия из США посетит ядерные объекты КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео Помпео и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили прибытие комиссии из США на ядерные объекты КНДР. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи.

Ранее Госсекретарь США сообщил, что завершил визит в Пхеньян, в ходе которого встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По его словам, стороны делают успехи в рамках договоренностей саммита в Сингапуре. Помпео после посещения Пхеньяна отправился в южнокорейский Сеул, где встретится с президентом Мун Чжэ Ином и проинформирует его об итогах переговоров с лидером КНДР. Позднее Помпео поедет в Пекин.