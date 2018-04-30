В Донецкой области на территории шахты произошел пожар

Сообщение о пожаре на ул. Шоссейная в городе Мирноград Донецкой области на территории шахты «Капитальная» ГП «Мирноградуголь» поступило 29 апреля в 22:09. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Донецкой области.

По прибытию на место пожарные установили, что на 4 этаже 5-этажного здания на площади 360 кв. м наблюдается плотное задымление.

Спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти из-за плотного задымления. С четвертого этажа противоположной стороны здания при помощи авто-лестницы были спасены еще 2 женщины.

Еще одну женщину, которая самостоятельно обратилась к врачам, госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом отравлением продуктами горения.

Сотрудники ГосЧС локализовали пожар в 23:45, а в 00:55 окончательно ликвидировали.

К тушению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара и ущерб расследуются правоохранительными органами.

Напомним, в Кривом Роге произошла авария на шахте «Гвардейская», в результате чего погиб шахтер.