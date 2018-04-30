В Киеве задержали группу лиц, которая грабила иностранцев под видом полицейских

Сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции задержали группу лиц, в состав которой входили двое мужчин и женщина, которые грабили иностранцев под видом полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Злоумышленники работали по схеме: девушка знакомилась с иностранцами, отдыхала в развлекательных заведениях. Потом она назначала встречи в арендованных квартирах. Когда иностранцы оставались с ней наедине, в помещение врывались ее сообщники, которые использовали форму сотрудников полиции», — передает пресс-служба слова начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко.

Отмечается, что мужчины — 41-летний и 49-летний граждане другого государства, ранее судимые за кражи. 30-летняя киевлянка ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. В доме одного из подозреваемых проведен обыск, в ходе которого следователи обнаружили и изъяли форменную одежду полицейских, муляжи пистолетов и рации.

«Они оказывали моральное давление, угрожали иностранцам уголовной ответственностью, а затем вымогали деньги, отбирали ценные вещи, забирали и использовали кредитные банковские карты. Их задержали и теперь подозревают в совершении четырех аналогичных преступлений», — рассказал Крищенко.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции по факту последнего преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено подозрение. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. После проведения расследования возможна дополнительная правовая квалификация их действий.