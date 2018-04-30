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В Донбассе начинается Операция объединенных сил

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В Донбассе начинается Операция объединенных сил

В Донбассе в понедельник, 30 апреля, антитеррористическая операция (АТО) официально заканчивается и стартует Операция объединенных сил (ООС). Смена формата прописана в законе «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

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Согласно закону, стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ осуществляет Генеральный штаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях — командующий Объединенных сил. Он будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения Вооруженных сил и сил обороны. Он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами.

В связи с началом ООС на территории Донбасса начинает действовать особый порядок допуска граждан.

20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Как сообщалось, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.

23 апреля министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что 30 апреля завершится антитеррористическая операция на Донбассе и начнется новый формат под руководством Объединенных сил, и уже осуществляется передислокация органов военного управления.

«30 апреля мы завершаем проведения АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом», — сказал министр.

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16 марта президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Петр Порошенко также заявил о том, что антитеррористическую операцию на востоке Украины переформатируют в Операцию Объединенных сил не позднее 30 апреля.

армия, Донбасс, кризис на юго-востоке, военные, АТО, горячие точки, ООС
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