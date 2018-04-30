На изучение тающего ледника США и Великобритания потратят около $30 млн

Британские и американские ученые начинают крупнейший антарктический проект с 1942 года — в течение 5 лет они будут изучать ледник Thwaites в западной Антарктиде. Стоимость проекта $27 млн (20 млн фунтов), пишет The Guardian.

Эти средства получат Совет исследований окружающей среды Великобритании и Национальный научный фонд США. Всего в проекте участвуют около 100 ученых, в том числе — исследователи из Южной Кореи, Германии, Швеции, Новой Зеландии и Финляндии.

Ученые ожидают, что в течение следующих нескольких десятилетий или столетий может начаться крушение ледника. Исследователи должны спрогнозировать дальнейшее повышение уровня моря в условиях глобального потепления.

Интерес к Антарктике объясняется тем, что ледники южных полярных регионов (Арктика) находятся на суше, и арктическая ледяная шапка находится выше моря. Но когда тают ледники Антарктики, непосредственно влияют на повышение уровня моря, однако ученым еще предстоит понять последствия изменения климата для них.

Пятилетний проект начнется в октябре, а собранные данные будут переданы другим ученым.