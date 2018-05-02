Дефицит платежного баланса в марте составил 75 млн долларов

В марте сводный платежный баланс сформирован с незначительным дефицитом на уровне 75 млн долларов, по итогам трех месяцев его отрицательное сальдо составило 272 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В марте 2018 дефицит текущего счета составил 763 млн долларов. Как поясняют в НБУ, такой показатель обусловлен, прежде всего, с плановыми выплатами по обслуживанию государственного долга. С начала года дефицит текущего счета составил 603 млн долларов (против 357 млн долларов в январе-феврале прошлого года).

Объемы экспорта в марте составили 3,7 млрд долларов, сократившись на 4,1% в годовом измерении. Сокращению экспорта способствовало: снижение стоимостных объемов экспорта продовольственных товаров (на 16,2% г/г), учитывая низкий урожай сельскохозяйственных культур 2017 по сравнению с предыдущим годом; ухудшение динамики экспорта других продовольственных товаров, в частности из-за осложнений транспортных перевозок и неблагоприятной внешней ценовой конъюнктуры; замедление роста экспорта металлургической продукции (до 14,2% г/г) несмотря на высокие экспортные цены. Это, среди прочих факторов, отражало увеличение в структуре экспорта доли более дешевого чугуна.

Уменьшился и экспорт железных руд (на 9,3% г/г). В то же время, в отличие от экспорта товаров продолжался рост экспорта услуг.

Темпы роста ускорились (до 13,3% г/г) благодаря увеличению экспорта услуг трубопроводного транспорта и IT-услуг. Всего за первые три месяца 2018 экспорт товаров и услуг вырос на 9,3% г/г и составил 13,8 млрд долларов. Объемы импорта товаров в марте составили 4,4 млрд долларов. Рост импорта товаров существенно замедлился (до 0,7% г/г) за счет: снижения закупок продукции машиностроения.

Так, существенно сократились объемы импорта техники сельскохозяйственного назначения, (на 28,9% г/г) и легковых автомобилей (на 9,4% г/г); замедления роста импорта продукции химической промышленности (до 5,7% г/г), в том числе из-за уменьшения объемов закупок фармацевтической продукции. Также замедлился рост импорта услуг (до 3,8% г/г).

В целом в январе-марте импорт товаров и услуг вырос на 10,8% г/г до 15,5 млрд долларов.



