Дефицит платежного баланса в марте составил 75 млн долларов

В марте сводный платежный баланс сформирован с незначительным дефицитом на уровне 75 млн долларов, по итогам трех месяцев его отрицательное сальдо составило 272 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
В марте 2018 дефицит текущего счета составил 763 млн долларов. Как поясняют в НБУ, такой показатель обусловлен, прежде всего, с плановыми выплатами по обслуживанию государственного долга. С начала года дефицит текущего счета составил 603 млн долларов (против 357 млн долларов в январе-феврале прошлого года).
Объемы экспорта в марте составили 3,7 млрд долларов, сократившись на 4,1% в годовом измерении. Сокращению экспорта способствовало: снижение стоимостных объемов экспорта продовольственных товаров (на 16,2% г/г), учитывая низкий урожай сельскохозяйственных культур 2017 по сравнению с предыдущим годом; ухудшение динамики экспорта других продовольственных товаров, в частности из-за осложнений транспортных перевозок и неблагоприятной внешней ценовой конъюнктуры; замедление роста экспорта металлургической продукции (до 14,2% г/г) несмотря на высокие экспортные цены. Это, среди прочих факторов, отражало увеличение в структуре экспорта доли более дешевого чугуна.
Уменьшился и экспорт железных руд (на 9,3% г/г). В то же время, в отличие от экспорта товаров продолжался рост экспорта услуг.
Темпы роста ускорились (до 13,3% г/г) благодаря увеличению экспорта услуг трубопроводного транспорта и IT-услуг. Всего за первые три месяца 2018 экспорт товаров и услуг вырос на 9,3% г/г и составил 13,8 млрд долларов. Объемы импорта товаров в марте составили 4,4 млрд долларов. Рост импорта товаров существенно замедлился (до 0,7% г/г) за счет: снижения закупок продукции машиностроения.
Так, существенно сократились объемы импорта техники сельскохозяйственного назначения, (на 28,9% г/г) и легковых автомобилей (на 9,4% г/г); замедления роста импорта продукции химической промышленности (до 5,7% г/г), в том числе из-за уменьшения объемов закупок фармацевтической продукции. Также замедлился рост импорта услуг (до 3,8% г/г).
В целом в январе-марте импорт товаров и услуг вырос на 10,8% г/г до 15,5 млрд долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,52 -0.0224
|2.616,33 -0.0224
|100 евро
|3.113,71 -0.2618
|3.178,90 -0.2109
|10 рублей
|3,79 -0.0034
|4,30 -0.0025
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016