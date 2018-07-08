США пока не приняли решение о размещении в Польше постоянных войск

США изучают предложение Польши о постоянном размещении на ее территории американских войск, однако окончательного решения пока не принято. Об этом заявила в воскресенье постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.
Ранее стало известно о том, что Варшава подготовила документ под названием «Предложение о постоянном американском присутствии в Польше», который был разослан членам Конгресса США и некоторым представителям администрации президента Дональда Трампа. Согласно ему, республика обязуется выделить от $1,5 до 2 млрд на покрытие расходов по постоянному размещению на своей территории одной американской бронетанковой дивизии либо равноценного соединения и готова построить всю необходимую для постоянной базы инфраструктуру.
«В Польше есть наши войска, это ротационные силы», — отметила Хатчисон в интервью телеканалу Fox News, подтвердив, что Варшава предложила разместить на польской территории американских военнослужащих на постоянной основе.
«Конечно, мы рассматриваем все подобные предложения, но в данный момент решение не принято», — указала она. По словам постпреда, Конгресс США попросил Пентагон подсчитать расходы, которых потребовало бы потенциальное размещение американских военных баз как в Польше, так и в других странах.
Сейчас в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. военнослужащих. Помимо этого на территории страны размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих.
Хатчисон в интервью также коснулась темы военного присутствия США в Германии, комментируя информацию о том, что Пентагон проводит оценку возможных расходов, которые понесет Вашингтон в случае вывода из ФРГ американских войск. Постпред заявила, что Германия «является надежным партнером» США в оборонной сфере. При этом она заявила, что Вашингтон в любом случае ожидает помощи от ФРГ в том, что касается расходов на содержание около 30 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в этой стране.
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