Проминвестбанк взыскал с завода Клюевых 170 млн грн

Проминвестбанк взыскал с «Завода по обработке цветных металлов» 170 млн грн задолженности по кредиту.
Соответствующий приказ о взыскании издал Хозяйственный суд Донецкой области 4 апреля.
Суд постановил взыскать с «Завода по обработке цветных металлов» (Донецкая область) в пользу банка задолженность по кредиту — $7 млн (167 млн грн в эквиваленте), задолженность по процентам — $133,8 тыс. (3,2 млн грн), а также 3% годовых за неуплату кредита — 25,6 тыс. грн, 3% годовых за неуплату процентов — 2,7 тыс. грн и судебный сбор.
На конец 2017 года владельцем 38,1% акций «Завода по обработке цветных металлов» было ЧАО «Укрподшипник», конечными бенефициарами которого являются братья Сергей и Андрей Клюевы.
Андрей Клюев является экс-главой Администрации бывшего президента Виктора Януковича. Он бежал из Украины вместе с Януковичем и другими высокопоставленными чиновниками после массовых протестов в стране в конце 2013-го — начале 2014 года.
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