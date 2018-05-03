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«Киевгорстрой» выплатит акционерам 28,5 млн грн дивидендов

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«Киевгорстрой» выплатит акционерам 28,5 млн грн дивидендов

«Холдинговая компания (ХК) «Киевгорстрой», один из крупнейших застройщиков Украины, по итогам деятельности предприятия в 2017 году выплатит акционерам 28,5 млн грн дивидендов.

Согласно сообщению, на выплату дивидендов застройщик направит 40% прибыли за 2017 год.

«В прошлом году (на дивиденды — ред.) было направлено 35% чистой прибыли компании. В этом году, учитывая ситуацию в стране, наблюдательный совет предложил увеличить процент дивидендов до 40% прибыли за 2017 год. Хочу подчеркнуть, что за последние три года это самые высокие проценты отчислений на дивиденды», — цитируется в сообщении глава Набсовета застройщика Владимир Слончак, передает Интерфакс-Украина.

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По данным «Киевгостроя», в 2017 году компания привлекла 4 млрд грн инвестиций, что на 10% больше, чем годом ранее. За год предприятие ввело в эксплуатацию 330 тыс. кв. м жилья и более 5 тыс. кв. м коммерческих помещений.

Сейчас на этапе строительства находится 35 домов и 50 тыс. кв. м нежилых помещений. В 2018 году компания планирует сдать 12 домов общей площадью 450 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м коммерческих площадей.

По итогам 2017 года «Киевгорстрой» сократил чистую прибыль на 29% по сравнению с 2016 годом — до 71,2 млн грн.

ХК «Киевгорстрой» создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации «Киевгорстрой» в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ПАО «ХК «Киевгорстрой», согласно данным НКЦБФР, на 26 марта 2018 года являлся Киевский городской совет (80%).

Киевгорстрой, дивиденды
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