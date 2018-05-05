США и КНДР согласовали дату и место исторического саммита

Президент США Дональд Трамп заявил о согласовании места и даты встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп заявил в пятницу, 4 мая.

«У нас есть дата, у нас есть место», — цитирует Трампа Bloomberg.

Однако, деталей Трамп не стал уточнять.

По данным телеканала CNN, лидер КНДР и президент США проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Журналисты сообщают, что лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.

27 апреля состоялась историческая встреча лидеров двух Корей в приграничной деревне Пханмунджом.