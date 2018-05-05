Князев представил нового главу полиции Луганской области

Глава Национальной полиции Сергей Князев представил нового руководителя полиции Луганской области — Сергея Колесника. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

До этого назначения Колесник возглавлял криминальную полицию Донецкой области, ранее — криминальную милицию Мариуполя.

«По согласованию с министром внутренних дел я представлю вам нового руководителя полиции Луганской области — бывшего заместителя начальника полиции Донецкой области полковника полиции Сергея Колесника. По приказу главы Национальной полиции Украины он приступил к обязанностям со вчерашнего дня», — сообщил Князев.

