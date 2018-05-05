Полиция Азербайджана задержала подозреваемого в избиении Найема, - Аваков

В Азербайджане правоохранители задержали подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел со ссылкой на министра Арсена Авакова.

«Как мы помним, инцидент произошел 30 апреля, в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник — через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», - говорится в сообщении.