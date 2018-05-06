Боевики обстреляли жилые районы Зайцево, есть раненый

На Донбассе сегодня, 6 мая, около 11:00 российско-террористические войска дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, по предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь. О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.