311 тыс. вкладчиков Дельта Банка могут получить свои деньги

Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщает, что 311 тыс. вкладчиков Дельта Банка смогут получить свои средства через отделения 13 банков-агентов Фонда.
«С 7 мая выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам Дельта Банка осуществляются через Автоматизированную систему выплат Фонда гарантирования вкладов», — говорится в сообщении.
В Фонде отметили, что более 311 тыс. вкладчиков банка, которые еще не получили возмещение, смогут самостоятельно выбрать один из 13, подключенных к системе, банков-агентов и получить свои средства.
Общая сумма вкладов, которая подлежит выплате в пределах 200 тыс. грн и еще не была получена вкладчиками АО «Дельта Банк», составляет 524 млн грн.
«Сейчас с 16,18 млрд грн — общей гарантированной суммы возмещения, вкладчикам АО „Дельта Банк“ Фонд выплатил 15,66 млрд грн (96,8%). В целом за получением возмещения обратилось почти 254 тыс. вкладчиков неплатежеспособного банка», — добавили в Фонде.
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