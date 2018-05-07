Украина за 4 мес. сократила импорт нефтепродуктов на 6,7%

Украина в январе-апреле 2018 года импортировала 2 млн 103,374 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 — бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 6,7% меньше, чем аналогичный период прошлого года (2 млн 255,131 тыс. тонн).

По данным Государственной фискальной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $1 млрд 321,538 млн, что на 14,2% больше, чем в январе-апреле-2017 ($1 млрд 157,195 млн).

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), из РФ импортировано топливо на $519,115 млн (доля — 39,28%), Беларуси — на $512,945 млн (38,81%), Литвы — на $120,353 млн (9,11%), других стран — на $169,125 млн (12,8%).

При этом в январе-апреле-2018 Украина экспортировала 121,434 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $69,154 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $14,774 млн, Литвы — $10,751 млн, Венгрии — $8,998 млн, других стран — $34,631 млн.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала нефтепродукты на $6 млрд 954,512 млн, а экспортировала — на $3 млрд 338,668 млн, в 2012 — на $7 млрд 606,735 млн и $1 млрд 389,384 млн, в 2013 — на $6 млрд 418,318 млн и $810,772 млн, в 2014 — на $6 млрд 698,287 млн и $510,596 млн, в 2015 — на $3 млрд 857,019 млн и $116,385 млн, в 2016 — на $3 млрд 267,185 млн и $86,585 млн, в 2017 — на $4 млрд 159,033 млн и $180,851 млн.