ОБСЕ призвала Украину пересмотреть законопроект о блокировании сайтов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с законопроектом в Украине, который предоставляет право правоохранителям блокировать доступ к информационным ресурсам без решения суда, и призвал Киев пересмотреть его.
«Я призываю законодателей серьезно пересмотреть текст законопроекта и обеспечить баланс между проблемами безопасности и правом жителей на свободное выражение и свободные СМИ», — говорится в заявлении Дезира, распространенном пресс-службой организации.
Напомним, что законопроект предоставляет Службе безопасности Украины право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть решение прокурора, следователя, согласованное с прокурором, или решение Совета национальной безопасности и обороны. Без решения суда ресурс можно будет заблокировать на 48 часов.
Согласно законопроекту, основанием для блокировки ресурса без решения суда является «распространение через этот ресурс (сервис) информации, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления».
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