Протеже Кононенко получил 136 миллионов на углеобогащение

Государственные шахтоуправления Донецкой области 19 июня заключили два соглашения с ЗАО «Центральная обогатительная фабрика „Мирноградская“ об услугах по обогащению угля на общую сумму 136,30 млн гривен. Об этом сообщается в системе „Прозорро“, передают „Наши деньги“.

Закупки провели по переговорной процедур, так как „Торецкуглю“ уже дважды, а „Селидовуглю“ — трижды приходилось отменять тендеры из-за недостатка участников.

ГП „Селидовуголь“ за 95,70 млн гривен заказало в июне 2019 переработку 660 тыс т угля по 145 гривен за тонну 400 тыс т — марки Г (Г2) Р (0-200) с шахты „1/3“ Новогродовская » и 260 тыс т — марки ДГР (0-200) с шахты «Кураховская».

ГП «Торецьквугилля» за 40,60 млн гривен заказало в июле 2019 переработку 280 тыс т угля марки Ж (0-200) с шахт «Торецкая» и «Центральная» по 145 гривен за тонну.

В апреле ГП «Мирноградвугилля» тоже заказало «ЦОФ «Мирноградская» переработку по 145 грн./т. В декабре 2017 года «Селидовуголь» получило такую же цену от ЧАО «Центральная обогатительная фабрика «Россия» и ЗАО «Центральная обогатительная фабрика «Украина».

Это был новый рекорд для углеобогащения в Украине. Например, в ноябре 2017 ГП «Лисичанскуголь» заказывало фабрике «Мирноградская» переработку по 99 грн./т, что почти в полтора раза дешевле нынешней договорной цены.

Кроме того, недавно этого же уровня почти достигла стоимость обогащения для ГП «Львовуголь» от ПАО «Львовская угольная компания» из сферы влияния нардепа от «Оппозиционного блока», экс-министра соцполитики Натальи Королевской — 136 грн./т.

Сумма сделок на 2% ниже общей ожидаемой стоимости закупки отмененных торгов.

Четверть акций фабрик «Украина» и «Россия» принадлежит ООО «Укрдонинвест» Юлии Кропачевой и экс-депутата Донецкого облсовета Виталия Кропачева. Последний является креатурой первого заместителя председателя фракции БПП и бизнес-партнера президента Петра Порошенко — Игоря Кононенко.

Остальными акциями этих двух фабрик до сих пор формально владеет ООО «ДРФЦ» из группировки Александра Януковича, которое принадлежит виргинскому оффшору «Сароне Холдингс Лимитед» (конечный бенефициар Зое Грегориу с Кипра).

Оно также значится владельцем 100% акций фабрики «Мирноградская», однако по данным СМИ, она тоже перешла во владение структур Кропачева.