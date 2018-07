СМИ узнали об 11 тайных встречах спонсора Brexit с послом России

История о встречах одного из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, британского предпринимателя Аррона Бэнкса, с послом России получила продолжение: издание The Observer утверждает, что таких встреч было гораздо больше, чем ранее признавал Бэнкс.

Издание ссылается на некие документы, из которых следует, что Бэнкс встречался с российским послом 11 раз. Кроме того, издание утверждает, что посольство направляло ему еще четыре приглашения, однако неизвестно, были ли они приняты. Встречи происходили перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза и в течение двух месяцев после него.

Газета подчеркивает, что количество таких закрытых переговоров, о которых стало известно, возрастает уже в третий раз. 10 июня после публикаций The Sunday Times Бэнкс признал, что обедал с российским послом в Великобритании Александром Яковенко два раза. «Я никогда в жизни не видел столь запутанной истории, — сказал тогда бизнесмен. — Да, я дважды обедал с российским послом и у нас были деловые контакты. И что?»

The Sunday Times утверждала, что Бэнкс участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией и обсуждал свой бизнес с российскими официальными лицами, в том числе с послом. The Observer пишет, что после этого Бэнкс признал факт еще двух встреч. Однако теперь издание узнало, что их было на семь больше.

В начале ноября 2017 года в Великобритании избирательная комиссия, изучающая возможность вмешательства в референдум по выходу Великобритании из ЕС, открыла отдельное расследование в отношении Бэнкса. Целью расследования стало установление происхождения средств, которые бизнесмен и его фирма внесли в качестве пожертвования в фонд, финансировавший кампанию по Brexit. Речь идет о сумме £2,36 млн, которую внесла компания миллионера (еще £6 млн Бэнкс пожертвовал от своего имени). Кроме того, внимание следователей привлек и тот факт, что Бэнкс женат на россиянке Екатерине Падериной.

Комиссия должна установить, был ли Бэнкс «настоящим источником» пожертвований, сделанных от его имени, а также проверить компанию Better for the Country, директором и главным акционером которой является Бэнкс. А именно: была ли компания первоисточником финансирования или всего лишь посредником. По закону для агитации по Brexit запрещалось использовать средства, полученные от доноров из-за пределов Великобритании и Гибралтара.