Главный донор кампании за Brexit уверяет, что там не было российских денег

Агитационная кампания Leave.EU, призывавшая к выходу Великобритании из ЕС перед общенациональным референдумом по Brexit в 2016 году, не финансировалась Россией. Об этом заявил в интервью воскресной программе «Шоу Эндрю Марра» телерадиовещательной корпорации BBC главный донор этой кампании, известный британский бизнесмен Аррон Бэнкс. Его действия на предмет наличия связей с РФ сейчас расследует Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью.
«Там не было русских денег, и не было какого бы то ни было вмешательства России. Мне хотелось бы внести полную ясность в этот вопрос», — сказал Бэнкс.
По его словам, источником финансирования им агитационной деятельности в поддержку Brexit в размере £8 млн (около $10,5 млн, что является рекордным взносом на политические кампании во всей британской истории) была компания Rock Services, занимающаяся страховым бизнесом в Соединенном Королевстве.
В воскресенье Бэнкс также дал интервью телеканалу Sky News, в котором подчеркнул: «Хочу предельно четко заявить, что у меня нет никаких связей с российскими компаниями, я не заключал соглашений с Россией. Я пару раз обедал с российским послом, но я также обедал и с главой ЦРУ в Лондоне, а также с французскими дипломатами и с немцами».
Отметим, что по данным газеты The Observer, Бэнкс по меньшей мере 11 раз встречался с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко.
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