Доступ к биткоинам на $20 млрд утерян навсегда

По результатам исследования блокчейн-проекта из Нью-Йорка Chainalysis, доступ к биткоинам на сумму в $20 млрд утрачен навсегда. Представители компании сообщили, что многие пользователи теряют приватные ключи, поэтому не могут получить доступ к своим цифровым деньгам, пишет Wall Street Journal.
Аналитики заявили, что значительно больше утрачено биткоинов, чем других монет. Это связано с возрастом криптовалюты, она появилась раньше остальных. Старший экономист Chainalysis Ким Гроер сказал, что стартап не поможет пользователям вернуть потерянные цифровые деньги. В то же время Федеральное бюро расследований США (ФБР) смогло восстановить доступ активам на сумму приблизительно в $1 миллиард.
Представители компании Wallet Recovery Services отметили, что проект помогает пользователям вновь получить доступ к цифровым деньгам в 30% случаев. Они сообщили, что это зависит от корректности предоставленной информации, на основе которой мог быть создан ключ для входа.
Гипнотизер Джейсон Миллер помогает клиентам вспомнить пароль для входа в криптовалютный кошелек, однако он работает только с шестью пользователями в год. За свои услуги он берет 0,5 BTC и 5% цифровых денег в случае успешного восстановления.
Ранее бывший ведущий инженер BitGo Джеймсон Лопп рассказал, что на данный момент 6 млн биткоинов потеряны навсегда или украдены. По словам специалиста, 4 млн монет утрачены, а 2 млн похищены со счетов пользователей.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,73 0.0038
|2.633,33 -0.0096
|100 евро
|3.052,10 0.0534
|3.101,69 0.0552
|10 рублей
|3,83 -0.0003
|4,27 0
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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