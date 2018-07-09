Доступ к биткоинам на $20 млрд утерян навсегда

По результатам исследования блокчейн-проекта из Нью-Йорка Chainalysis, доступ к биткоинам на сумму в $20 млрд утрачен навсегда. Представители компании сообщили, что многие пользователи теряют приватные ключи, поэтому не могут получить доступ к своим цифровым деньгам, пишет Wall Street Journal.

Аналитики заявили, что значительно больше утрачено биткоинов, чем других монет. Это связано с возрастом криптовалюты, она появилась раньше остальных. Старший экономист Chainalysis Ким Гроер сказал, что стартап не поможет пользователям вернуть потерянные цифровые деньги. В то же время Федеральное бюро расследований США (ФБР) смогло восстановить доступ активам на сумму приблизительно в $1 миллиард.

Представители компании Wallet Recovery Services отметили, что проект помогает пользователям вновь получить доступ к цифровым деньгам в 30% случаев. Они сообщили, что это зависит от корректности предоставленной информации, на основе которой мог быть создан ключ для входа.

Гипнотизер Джейсон Миллер помогает клиентам вспомнить пароль для входа в криптовалютный кошелек, однако он работает только с шестью пользователями в год. За свои услуги он берет 0,5 BTC и 5% цифровых денег в случае успешного восстановления.

Ранее бывший ведущий инженер BitGo Джеймсон Лопп рассказал, что на данный момент 6 млн биткоинов потеряны навсегда или украдены. По словам специалиста, 4 млн монет утрачены, а 2 млн похищены со счетов пользователей.