Nokia и China Mobile построят в Китае сеть 5G

Nokia и китайская China Mobile заключили сделку стоимостью €1 млрд, сообщает Nokia. В рамках контракта длительностью в один год финская компания поможет китайскому партнеру перейти на сети следующего поколения, не прекращая оказывать услуги связи.

«В соответствии с соглашением Nokia предоставит China Mobile лучшие в своем классе комплексные технологические решения для сетей следующего поколения, облачных технологий и машинной связи», — говорится в сообщении финской компании.

Также Nokia предоставит инфраструктуру для стационарного и мобильного радиодоступа, оптические линии связи и технологии IP-маршрутизации, поделится наработками в области коммуникации с клиентами и будет оказывать консалтинговые услуги.

Компании также планируют развивать сотрудничество, чтобы совместно исследовать рынки для развития новых продуктов и услуг.

В феврале 2018 года компании подписали меморандум о взаимопонимании для совместной работы в области искусственного интеллекта (AI) и развития сетей 5G в Китае. После новости о подписании сделки акции Nokia выросли на 1,3%.