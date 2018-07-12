Кличко подписал распоряжение о повышении цены проезда в Киеве

С 14 июля в столице вдвое подорожает стоимость проезда в коммунальном транспорте. Соответствующее распоряжение подписал председатель КГГА Виталий Кличко.

Согласно документу, пассажиры, которые пользуются метрополитеном, смогут платить за 1 поездку от 6,5 грн, если приобретут сразу 50 поездок (325 грн). Разовый билет будет стоить 8 грн.

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования.

Сообщается, что пассажиры, которые пользуются проездными билетами, будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,5 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта).

С 14 июля стоимость проездного (без ограничений) в наземном транспорте будет стоить 390 грн, а в метрополитене - 610 грн. Проездной на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Также метрополитен вводит новые проездные: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн), 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн).

Ранее приобретенные проездные билеты и бесконтактные карты останутся действительными на текущий месяц.