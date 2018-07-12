«Евробляхеры» заблокировали выходы из Рады

Участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

В частности, «евробляхерами» заблокированы все наземные выходы с территории Рады на площадь Конституции и улицу Грушевского. Участники блокировки не выпускают не только депутатов, но даже журналистов и просто работников парламента.

Они скандируют «Ганьба» и «На работу».

Выходы из подземных переходов из здания Рады на улицу Шелковичную и Садовую также блокируются.

От депутатов требуют проголосовать законопроект о растаможке «евроблях», хотя спикер уже закрыл заседание. Митингующие скандируют «Парубий», требуя встречи с председателем Рады.

Напомним, что 11 июля владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали митинг в центре Киева. Они требуют отменить постановление Кабинета министров № 475 и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекты № 8487 и № 8488. Это два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.

Они предусматривают снижение таможенных пошлин на регистрацию автомобилей и отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандартам Евро-5.